Ue, approvato il Green Deal Arrivano 1.000 mld di investimenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Un quarto del proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti climatici, con un programma per spostare 1.000 miliardi di euro (1.100 miliardi di dollari) in investimenti per rendere l'economia più rispettosa dell'ambiente nei prossimi 10 anni. E' quanto prevede di dedicare agli investimenti Green l'Unione europea, un piano che ha ricevuto il via libera dal Parlamento europea a Strasburgo e sarà finanziato dal bilancio dell'Ue Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

repubblica : Ue, approvato il Green Deal: in arrivo mille miliardi di investimenti per l'economia verde - SkyTG24 : Approvato il Green Deal, Dombrovskis: “1.000 mld di euro in 10 anni” - infoitinterno : Approvato il Green Deal, Dombrovskis: “1.000 mld di euro in 10 anni” -