Uccisero il tabaccaio che disse no al boss. Arrestati 4 membri della cosca Tegano (Di martedì 14 gennaio 2020) Con l’operazione “Giù la testa”, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, la Polizia ha arrestato quattro persone accusate, a vario titolo, di omicidio premeditato, tentata estorsione, rapina e tentato omicidio aggravati, ad eccezione del tentato omicidio, dal metodo mafioso e dall’avere agevolato la ’ndrangheta unitaria, nella sua articolazione della cosca Tegano operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria. Nel corso dell’operazione sono state eseguite anche diverse perquisizioni domiciliari.L’operazione ha individuato mandante ed esecutore dell’omicidio di Bruno Ielo, il tabaccaio ucciso con un colpo di pistola alla testa il 25 maggio 2017. Il commerciante 66enne, per l’accusa, fu ucciso su mandato di un esponente della ’ndrangheta in modo plateale con una pistola abbandonata accanto al cadavere, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

