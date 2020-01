Tutte le foto decontestualizzate degli incendi in Australia (Di martedì 14 gennaio 2020) Nelle ultime settimane, insieme alle sconfortanti notizie arrivate dall’Australia a proposito dei devastanti roghi ancora in corso, è circolato online un gran numero di fotografie e video, soprattutto con protagonisti animali. Naturalmente, la maggior parte degli scatti e delle riprese è autentica, e ben descrive la portata degli eccezionali eventi che stanno interessando molte aree del paese. In alcuni casi, però, hanno avuto grande diffusione delle immagini che, seppur non artefatte né ritoccate, sono state descritte e raccontate in modo impreciso, dando adito ad alcuni fraintendimenti e false notizie. I motivi dietro queste storture sono vari, e si passa da una innocente superficialità nel riportare le informazioni fino alla volontà di enfatizzare messaggi o alterare la percezione pubblica degli eventi. In occasioni come queste probabilmente ha poco senso utilizzare in ... Leggi la notizia su wired

