Turris ancora imbattuta: anche Militello incorona i corallini (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – Continua l'ottimo campionato della Turris capolista imbattuta del girone G di serie D, a Torre del Greco arriva anche Cristiano Militello con il suo "Striscia lo striscione". Nella giornata di ieri, infatti, è andato in onda il programma di "Striscia la Notizia" registrato nel vesuviano lo scorso 5 gennaio in occasione del match Turris – Vis Artena, vinto per 3 a due dai corallini. Con la recente sconfitta della Reggina ai danni della Cavese in serie C, la Turris, insieme al Mantova e tra le uniche due squadre ancora imbattute nei principali campionati di calcio italiani. I ragazzi di mister Fabiano con l'ultima vittoria in trasferta ai danni del Tor Sapienza conducono brillantemente il girone G con 45 punti. A più quattro dai secondi della classe della Torres. L'articolo Turris ancora imbattuta: anche Militello ...

