Tumori e ricerca, Cancro Primo Aiuto: “Eugenio Cremascoli nuovo presidente Onlus” (Di martedì 14 gennaio 2020) Nuovi vertici per l’associazione brianzola Cancro Primo Aiuto. Il Consiglio di amministrazione della Onlus ha affidato la presidenza per i prossimi 2 anni all’imprenditore milanese Eugenio Cremascoli, patron di Avionord e Columbus Clinic Centre. presidente vicario Lorenzo Riva, a capo della Electro Adda di Brivio (Lecco) e numero uno di Confindustria Lecco e Sondrio; presidente vicario di sede Andrea Dell’Orto, vicepresidente della Dell’Orto Spa di Seregno (Monza Brianza) e vertice del presidio monzese di Assolombarda. Nelle diverse zone in cui l’associazione è presente i vicepresidenti d’area sono Antonio Bartesaghi per Lecco, Giorgio Gori per Bergamo, Federico Lundari per Como, Vinicio Peluffo e Giuseppe Asti per Milano, Oriano Mostacchi per Sondrio, Marco Colombo per Varese. Roberto Spiller e Pierluigi Molla sono stati confermati segretario e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

SimoneCosimi : Telefoni cellulari e tumori, rapporto dell’Iss non evidenzia aumenti di rischio - Rosario_Strano : Come 'prestare' il tuo computer alla ricerca contro i tumori - Angela23763271 : RT @gpcerri: Ricerca dell’@UNI_FIRENZE sulla possibile azione antitumorali di alcuni edulcoranti. -