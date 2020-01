Trullo, blitz antidroga: giro d’affari da 500mila euro al mese. Arrestato anche un poliziotto (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Un giro d’affari da circa mezzo milione di euro al mese quello gestito dal 42enne Daniele Ferri e dalla banda di narcotrafficanti sgominata a Roma dai Carabinieri, che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone. A vario titolo, gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga aggravata dall’uso di armi. Il gruppo arrivava a guadagnare 4-500 mila euro al mese grazie al traffico di cocaina, hashish e marijuana. La base logistica era alla periferia sud, in un salone di bellezza in Via Monte delle Capre, nel cuore del quartiere Trullo. L’attivita’, gestita dalla madre di Ferri -estranea ai fatti- era la base per gli incontri della banda. Le indagini coordinante dal procuratore capo facente funzioni Michele Prestipino e da Barbara Zuin della Dda, ... Leggi la notizia su romadailynews

