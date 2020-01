Trento Film Festival 2020: la Georgia sarà il Paese ospite della 68° edizione (Di martedì 14 gennaio 2020) Destinazione...Georgia: la piccola e affascinante repubblica caucasica sarà il Paese ospite della 68° edizione del Trento Film Festival; anticipazioni a Bologna con l'evento Vignaioli di Montagna a febbraio. Il Trento Film Festival 2020 è giunto ormai alla decima tappa, e ha deciso di fermarsi in un Paese piccolo ma affascinante, posto a cavallo tra Europa e Asia, crocevia di culture e depositario di tradizioni millenarie che ne fanno, oggi, oggetto di interesse per studiosi di ogni campo del sapere e, sempre di più, per il turismo mondiale. Si tratta della Georgia, che dal 25 aprile al 3 maggio sarà protagonista della sezione "Destinazione..." della 68. edizione del Trento Film Festival. La Georgia, piccola repubblica situata nel Caucaso meridionale e bagnata dalle acque del Mar Nero, è conosciuta per ... Leggi la notizia su movieplayer

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: La Georgia protagonista della 68 esima edizione del Trento Film Festival - mirella_trento : RT @OptiMagazine: Klaus agli Oscar 2020, tra i nominati anche il film d’animazione doppiato da Marco Mengoni - TgrRaiTrentino : La Georgia protagonista della 68 esima edizione del Trento Film Festival -