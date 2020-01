Trattativa, le motivazioni dell’assoluzione di Mannino: “Estraneo a tutte le contestazioni. Tesi dell’accusa illogica ed incongruente” (Di martedì 14 gennaio 2020) Calogero Minnino non era finito “nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute“. Al contrario l’ex ministro della Democrazia cristiana era “una vittima designata della mafia, proprio a causa della sua specifica azione di contrasto a ‘cosa nostra’ quale esponente del governo del 1991″. È questo uno dei passaggi principali messi nero su bianco dalla corte d’Appello di Palermo. In 1149 pagine di motivazioni i giudici Adriana Piras, Massimo Corleo e Maria Elena Gamberini spiegano perché hanno assolto l’ex minstro dall’accusa di violenza o minaccia ad un corpo politico o istituzionale dello Stato. È il reato contestato all’interno del processo sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Il procedimento principale si è concluso in primo grado nell’aprile del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

