Trasporto aereo: martedì nero nei cieli, voli a rischio in tutta Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) voli a rischio per lo sciopero del Trasporto aereo indetto oggi da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta: lo stop è stato ridotto da 24 ore a 4 ore, dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto “la riduzione dello sciopero e la concentrazione nella fascia oraria” dalle 13 alle 17. L’agitazione sarà più breve ma sono comunque attesi disagi per i passeggeri a causa dei voli cancellati.L'articolo Trasporto aereo: martedì nero nei cieli, voli a rischio in tutta Italia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

Ryanair_IT : Martedì 14 gennaio 2020 - Informazioni sullo sciopero generale del trasporto aereo in Italia:… - mattinodipadova : Trieste, il decollo dell'aereo da trasporto più grande del mondo - FiltCgil : RT @rassegna_it: #TrasportoAereo: sciopero nazionale dei lavoratori di #AirItaly, #Easyjet, #Enav e alcune società di handling. Sindacati:… -