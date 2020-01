Tragedia nel mondo del ciclismo, Walter Passuello cade nel suo negozio e muore (Di martedì 14 gennaio 2020) Professionista dal ‘76 all’86, dopo il ritiro aveva aperto un negozio di biciclette a Livorno, che gestiva con la moglie. Proprio quest'ultima è stata la prima ad accorgersi di quanto accaduto e ha chiamato il 118. Purtroppo per l'uomo non c'era già più niente da fare. Non è escluso che la caduta sia stata però causata da un malore. Leggi la notizia su fanpage

