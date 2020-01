Tragedia corso Francia, la Procura affida maxi-consulenza per accertare velocità del suv e punto dell’impatto (Di martedì 14 gennaio 2020) Vanno avanti i tentativi per ricostruire la dinamica della Tragedia di corso Francia, a Roma, nella quale Gaia e Camilla sono morte sul colpo dopo essere state investite dall’auto guidata da Pietro Genovese mentre, avendo scavalcato il guardrail, tentavano di raggiungere l’altro lato della carreggiata. La Procura di Roma ha affidato all’ingegnere Mario Scipione la maxi-consulenza per accertare alcuni elementi determinanti dell’accaduto, ma le parti potranno nominare dei periti. I lavori, che inizieranno il 20 gennaio, dovranno terminare entro il 7 marzo. L’ambito della consulenza Scipione dovrà innanzitutto accertare la velocità a cui viaggiava l’auto guidata da Pietro Genovese e, in secondo luogo, il punto esatto in cui è avvenuto l’impatto con le due ragazze. Il secondo punto servirà a verificare se Camilla Romagnoli e Gaia Von ... Leggi la notizia su open.online

fabiochiusi : Come è stata raccontata la tragedia di Corso Francia? È una domanda complessa e dolorosa, a cui ho cercato di rispo… - manolo_loop : RT @fabiochiusi: Come è stata raccontata la tragedia di Corso Francia? È una domanda complessa e dolorosa, a cui ho cercato di rispondere i… - Giulia_87 : La metro di Napoli è una tragedia da ormai 10 anni. De Magistris fa ancora finta di niente -