"Torniamo al Mattarellum". La proposta di Giorgetti: "Attenti, nelle sabbie mobili ci finiamo tutti" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Avanzo una modesta proposta a tutte le forze politiche: Torniamo al Mattarellum”. Giancarlo Giorgetti è il numero due della Lega, ma è anche l’uomo della strategia e delle relazioni politiche ed è convinto che, se c’è la volontà, basterebbero 24 ore per decidere e cambiare rotta sulla riforma della legge elettorale. L’ex sottosegretario alla Presidenza lancia sulle colonne del Foglio la sua proposta, per fare ritorno a una legge elettorale che “porta il nome di garanzia del nostro presidente della Repubblica” e che “ha funzionato ed è stata sinonimo di alternanza”. Il Mattarellum è un sistema maggioritario a turno unico per la ripartizione dei 75% dei seggi parlamentari. Prevede un recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Torniamo al Mattarellum'. La proposta di Giorgetti: 'Attenti, nelle sabbie mobili ci finiamo tutti' - paoloigna1 : 'Torniamo al Mattarellum'. La proposta di Giorgetti: 'Attenti, nelle sabbie mobili ci finiamo tutti' -