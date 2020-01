Tornerà la NEVE, anche a bassa quota. Vediamo quando (Di martedì 14 gennaio 2020) Abbiamo guardato i modelli, abbiamo guardato quei pattern che ci dicono tanto sullo stato della colonna atmosferica, abbiamo analizzato attentamente le statistiche e sì, Tornerà la NEVE. Tornerà la NEVE a bassa quota, anche a bassissima quota e Tornerà tra non molto. Non cercatela nei modelli previsionali, non la trovereste. Non soffermatevi su ogni singola corsa modellistica, è fuorviante. Non soffermatevi sui singoli articoli, quelli che magari vi danno qualche speranza in più o che in qualche modo accendono la vostra fantasia. Andate oltre, cercate di seguirci in questo percorso che abbiamo intrapreso da un po' di tempo. Fin da ottobre, molti di voi lo ricorderanno come fosse ieri, cominciammo a parlare di dinamiche dell'atmosfera e iniziammo a nominare il Vortice Polare. Un Vortice Polare che a novembre è stato fortissimo, battendo addirittura dei record, ma che poi ... Leggi la notizia su meteogiornale

stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #Meteo: la NEVE tornerà in PIANURA? E' braccio di ferro tra GFS e il CENTRO EUROPEO. Ecco gli ULTIMI AGGIORNAMENTI https://… - ilmeteoit : #Meteo: la NEVE tornerà in PIANURA? E' braccio di ferro tra GFS e il CENTRO EUROPEO. Ecco gli ULTIMI AGGIORNAMENTI… - ZerounoTv : Tendenza meteo – Tornerà’ un po’ di NEVE? Vediamo dove e quando -