Tornare insieme all’ex fa male alla salute. Lo spiega la scienza (Di martedì 14 gennaio 2020) Tornare con un ex non è mai una saggia idea. Lo dice la scienza e non usa mezzi termini. Quindi, nel caso in cui la malsana idea vi dovesse entrare tra qualche piega del cervello, ricordata bene che la sola minestra riscaldata degna di nota ha una nome preciso: si chiama ribollita ed è totalmente a base di sostanze inanimate (si cipolla, no scalogno). Il dolore di vedere qualcuno andare avanti senza di noi può essere atroce, e anche quando i nostri amici non fanno altro che ricordarci che ci sarà di meglio, troveremo di meglio, noi magari siamo lì a pensare desiderose di riprovarci e di fare un altro tentativo. Ma rimanere bloccati in quel limbo di relazioni-non-relazioni che si possono spiegare solo con un “È complicato” non è affatto salutare – letteralmente, dice la scienza. Infatti, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Family Relations, le relazioni tra ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Tornare insieme all'ex fa male alla salute. Lo spiega la scienza) Playhitmusic -