Tifosi dell’Inter si scagliano contro Papu Gomez per lo scarso impegno contro la Juve: replica secca (Di martedì 14 gennaio 2020) Botta e risposta su Instagram tra Papu Gomez ed un tifoso interista che ha accusato la squadra atalantina di fare sempre delle grandi prestazioni contro l’Inter, mentre quando gioca contro la Juventus non c’è lo stesso spirito battagliero. Le accuse del tifoso interista però non sisono arrestate, infatti ha ribadito il concetto che probabilmente è causa della Juventinità di Gasperini che l’Atalanta non propone mai un gioco così entusiasmante contro i bianconeri. La risposta del Papu Gomez agli interisti Chiaramente l’attaccante atalantino non ha ignorato il messaggio, ha voluto quindi rispondere al tifoso interista ribadendo il concetto di come in realtà in questa stagione l’Atalanta vinceva 1 a 0 all’ottantesimo contro la Juventus, poi è andata come andata. Il Papu ha voluto anche ricordare il 3 a 0 rifilato ai bianconeri nella passata stagione della Coppa Italia, proponendo un ... Leggi la notizia su bufale

