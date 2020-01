The Witcher: ecco perché la seconda stagione della serie Netflix non sarà disponibile fino al 2021 (Di martedì 14 gennaio 2020) Ora che la stagione 1 di The Witcher è disponibile su Netflix, i fan sono ansiosi di sapere cosa accadrà a Geralt e ai suoi compagni e, cosa ancora più importante, molti vogliono sapere perché la stagione 2 non arriverà fino al 2021. Per scoprire novità su The Witcher Season 2, IGN è andato direttamente alla fonte, parlando con la showrunner e produttore esecutivo Lauren Schmidt Hissrich, presente ​​a Londra per continuare il suo lavoro per la seconda stagione.La Hissrich ha ammesso che lei e il suo team avevano preso in considerazione una data di uscita per la fine del 2020 per la stagione 2 di The Witcher, ma alla fine hanno deciso di non affrettare la produzione. "La verità è che The Witcher è uno show enorme, richiede molto tempo e ci siamo resi conto che nella prima stagione stavamo distruggendo gran parte del processo di post-produzione", ha detto la Hissrich a IGN. ... Leggi la notizia su eurogamer

