The New Pope, il Patriarcato di Venezia contro la sigla: "È offensiva" (Di martedì 14 gennaio 2020) La sigla di The New Pope è sotto accusa: il Patriarcato di Venezia ha definito alcune immagini offensive e poco rispettose. The New Pope è al centro di alcune critiche, avanzate dal Patriarcato di Venezia, causate da un passaggio della sigla girata nell'ex monastero della Fondazione Cini che mostra una grande croce fluorescente e un balletto eseguito da un gruppo di suore. L'architetto Gianmatteo Caputo, delegato del Patriarca per i beni culturali, è infatti intervenuto per commentare le immagini contenute nella sigla della serie realizzata da Paolo Sorrentino. The New Pope mostra delle sequenze ambientate nel refettorio palladiano che è stato utilizzato per trasformarlo nella finzione in un dormitorio di suore. La sequenza criticata mostra una grande croce fluorescente, posizionata davanti ... Leggi la notizia su movieplayer

