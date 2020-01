The Falcon and The Winter Soldier, sospese le riprese della serie Marvel (Di martedì 14 gennaio 2020) Bella novità per chi ama l’universo Marvel e il mondo Disney. Secondo le ultime indiscrezioni, uscirà in ritardo la prima serie originale MCU, The Falcon and The Winter Soldier sul canale Disney +, a causa di problemi logicistici. Il sito Deadline, in merito alla produzione della serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier, ha … L'articolo The Falcon and The Winter Soldier, sospese le riprese della serie Marvel proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

