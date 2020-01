The Batman, Robert Pattinson: "Voglio spingere il personaggio al limite" (Di martedì 14 gennaio 2020) Robert Pattinson, la star del film The Batman, ha svelato il suo approccio all'iconico personaggio di Bruce Wayne. The Batman avrà come protagonista l'attore Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne e l'attore ha ora rivelato quale sarà il suo approccio alla storia tratta dai fumetti che verrà diretta e portata nelle sale dal regista Matt Reeves. Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso e dal set arrivano foto e video dei ciak che stanno venendo realizzati, tuttavia per ora la produzione non ha rivelato i dettagli della trama o qualche elemento che riveli che tipo di atmosfera caratterizzerà il progetto. Robert Pattinson ha quindi spiegato: "L'unica cosa che è davvero più complicata, più di tutto il ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (The Batman, Robert Pattinson: 'Voglio spingere il personaggio al limite') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: le riprese si svolgeranno anche a Glasgow - ladybridge : RT @GamingToday4: Zoe Kravitz rompe il silenzio sul ruolo di Catwoman per The Batman -