The Batman: Glasgow diventerà Gotham City, cresce l'attesa per la nuova Batmobile! (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo l'Inghilterra, sarà la Scozia a ospitare la troupe di The Batman, Glasgow si trasformerà in Gotham City, attesa per la nuova Batmobile che dovrebbe comparire per le strade della città. Glasgow si trasformerà in Gotham City per The Batman, come anticipa il Daily Record nelle prossime settimane la produzione dell'atteso cinecomic targato DC/Warner si sposterà in Scozia dove verrà ricostruita la città in cui opera Batman. Glasgow, la seconda città più grande della Scozia, ospiterà il cast capitanato da Robert Pattinson e la crew di The Batman a partire da fine febbraio. Le strade di Glasgow si trasformeranno nella plumbea Gotham City e le riprese dovrebbero fornire l'occasione per dare finalmente un primo sguardo alla nuova Batmobile. Al momento The Batman è in lavorazione a Londra e le prime foto ... Leggi la notizia su movieplayer

badtasteit : #TheBatman #RobertPattinson sull'intensità del film: 'Molto dipenderà dal rating' - ApocalypseGRFX : RT @Noovyis: (The Batman: Glasgow diventerà Gotham City, cresce l'attesa per la nuova Batmobile!) Playhitmusic - - Noovyis : (The Batman: Glasgow diventerà Gotham City, cresce l'attesa per la nuova Batmobile!) Playhitmusic - -