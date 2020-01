Terremoto nelle Marche: scossa di 2,8 gradi al confine con la Toscana (Di martedì 14 gennaio 2020) Attimi di panico nelle Marche, dove intorno alle 14:30 del pomeriggio del 14 gennaio una scossa di Terremoto di 2,8 gradi della scala Richter è stata registrata nei pressi del comune di Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino lungo il confine con Umbria e Toscana. Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto a due chilometri a sud ovest del piccolo centro marchigiano, con un ipocentro situato a circa nove chilometri di profondità. Al momento non si registrano danneggiamenti o ferito a seguito del Terremoto. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.8 ore 14:30 IT del 14-01-2020 a 2 km SW Borgo Pace (PU) Prof=9Km #INGV 23773931 https://t.co/gZuDLFAHnp — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 14, 2020 Leggi la notizia su notizie

