Tennis, WTA Adelaide 2020: i risultati del 14 gennaio. Avanzano Ashleigh Barty e Simona Halep (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è completato oggi il primo turno del torneo WTA di Adelaide di Tennis e sono scattati gli incontri del secondo, che si competerà domani, quando saranno delineati i quarti di finale, dove attendono di conoscere i nomi delle loro avversarie la numero 1, l’australiana Ashleigh Barty, che ha battuto per 4-6 6-3 7-5 la russa Anastasia Pavlyuchenkova, e la numero 2, la romena Simona Halep, che ha eliminato l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-4 7-5. Negli ultimi sei incontri del primo turno disputati si sono registrati i successi dell’ellenica Maria Sakkari, che ha liquidato per 7-5 6-2 la russa Vitalia Diatchenko, dell’australiana Arina Rodionova, che ha eliminato con un duplice 6-2 la statunitense Sloane Stephens, e della boema Marketa Vondrousova, numero 8, che ha spazzato via la teutonica Tatjana Maria con un netto 6-3 6-0. Identico lo score, 7-6 6-3, con cui la ... Leggi la notizia su oasport

