Tennis, il fumo degli incendi scuote gli Australian Open a Melbourne (Di martedì 14 gennaio 2020) Il fumo degli incendi sta creando caos a Melbourne, dove sono in corso le qualificazioni al torneo di Tennis degli Australian Open. Annullata l’esibizione di Maria Sharapova; la serba Jakupovic si è ritirata per una crisi respiratoria durante il suo incontro di qualificazione. I pesanti incendi che hanno colpito l’Australia stanno creando fastidi non indifferenti … L'articolo Tennis, il fumo degli incendi scuote gli Australian Open a Melbourne NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

