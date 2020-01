Tempi di recupero Zaniolo, rientro lampo dall’infortunio? Il sogno Europei non è ancora sfumato (Di martedì 14 gennaio 2020) Continua a tenere banco la questione legata ai Tempi di recupero di Nicolò Zaniolo, dopo il grave infortunio che lo ha colpito nel match tra Roma e Juventus di domenica scorsa. Una tegola enorme sia per il club giallorosso che per l’Italia in prospettiva Europei, dal momento che sul nome della nuova stella del calcio italiano si fondavano moltissime speranze azzurre. Non tutto, però, appare perduto. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, dopo l’intervento eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani a Villa Stuart, la stessa celebre clinica romana conta di poterne stimare i Tempi di ritorno in campo non in sei mesi, tempo tradizionalmente richiesto per una rottura del legamento crociato, ma di quattro e mezzo. Questo perché, pur essendo stato suturato il menisco, non è stata compromessa la cartilagine del ginocchio. Roberto Baggio, uno che di recuperi ad alta velocità ... Leggi la notizia su oasport

