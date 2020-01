Teatro Nuovo, Giovanni Block in 5et inaugura: “Il Nuovo Suona Giovane 2020” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – La musica torna a Teatro, da sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.00, sempre declinata secondo diverse sintassi sonore e vari stilemi musicali, e va ad arricchire la programmazione di prosa e danza 2019/2020 del Teatro Nuovo di Napoli, con quattro appuntamenti serali, tutti di sabato sera, fino al mese di maggio. È il Nuovo Suona Giovane 2020, quarta edizione della rassegna musicale per le giovani generazioni, presentata dal Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, con il coordinamento artistico di Victoriano Papa, che nasce per dar corpo ed evidenza a svariati linguaggi musicali del nostro tempo. Una delle peculiarità cui la rassegna tende, sin dalla prima edizione, è la pluralità dei codici musicali, che, anche quest’anno, animeranno il pentagramma, declinato secondo differenti sintassi e stilemi. I concerti in programma, ... Leggi la notizia su anteprima24

