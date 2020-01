Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: «Tokyo è l’Olimpiade dell’amicizia» (Di martedì 14 gennaio 2020) Si erano lasciate così, con un lungo abbraccio in lacrime d’argento, sul bordo della piscina di Rio de Janeiro. Avevano detto basta, pensando fosse tempo di smettere di lanciarsi in aria tra avvitamenti e salti mortali, di buttarsi in acqua tra carpiati e raggruppati. Erano tornate sulla terra, dove sono diventate mamme. Poi il richiamo dell’acqua clorata e dei tuffi dal trampolino si è fatto irresistibile. Così Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno deciso di riprovarci. Di nuovo in corsa, per un’altra Olimpiade assieme. Alla caccia di una qualificazione che non sarà semplice ma che sarebbe già un premio straordinario a una carriera inimitabile. Il primo appuntamento, per loro, è fissato per il weekend che va dal 7 al 9 febbraio. A Bolzano, a casa di Tania, con la Coppa Tokyo. Un bel nome. Tania Cagnotto: «Sì, davvero un bel nome». Francesca Dallapè: «Abbiamo fatto ... Leggi la notizia su vanityfair

