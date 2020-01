Taglio costi della politica: nel 2020 la Camera spende 2,3 mln in meno (Di martedì 14 gennaio 2020) La spesa che la Camera dei Deputati ha previsto per il 2020 segna un passo avanti nel Taglio dei costi della politica. Il totale si attesterebbe infatti a 957,2 milioni di euro, 2,3 milioni in meno rispetto ai 959,5 stabiliti per l’anno precedente. Al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, si registra dunque una riduzione dello 0,24%. Già il 2019 era stato un anno di risparmi per Montecitorio, costato ai contribuenti circa 10,5 milioni in meno dell’anno precedente. Taglio dei costi della politica La relazione del Collegio dei Questori di Montecitorio spiega che la lieve diminuzione della spesa dipende principalmente dalla spesa previdenziale che si riduce di 3 milioni di euro. Osservando infatti le singole voci di spesa, si nota che il tagli si registra alla voce “Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato“. La spesa passa dai 134,4 ... Leggi la notizia su notizie

