Suso Milan, aria d’addio: i rossoneri vogliono 25 milioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Suso Milan, aria d’addio: lo spagnolo ha le valigie in mano, i rossoneri confidano di ottenere 25 milioni dalla sua cessione Tra il Milan e Suso c’è aria d’addio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, lo spagnolo starebbe spingendo per la cessione fin da questa sessione del calciomercato. E il cambio di agente, con il passaggio a Mino Raiola, potrebbe facilitare le operazioni. Per Suso, d’altronde, ci sono già stati dei contatti tra il Milan e la Roma, che dovrà ora sostituire Zaniolo in rosa. E la voglia dell’esterno rossonero di intraprendere una nuova esperienza, per lasciarsi alle spalle il rapporto pessimo con i tifosi del Milan, potrebbe strizzare l’occhio all’affare. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

