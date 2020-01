Super Nintendo World, il parco a tema aprirà quest'estate: pubblicato un video per l'occasione (Di martedì 14 gennaio 2020) Siamo a soli sei mesi, se tutto va bene, dall'apertura del nuovo grande parco a tema Nintendo presso gli Universal Studios di Osaka, ovvero il Super Nintendo World. Ciò significa che abbiamo tempo non solo di aumentare l'hype con il nuovo trailer musicale pubblicato per l'occasione, ma possiamo dare uno sguardo ad alcuni dettagli, tra cui una particolare funzionalità presente nel parco.questa funzionalità si traduce in una specie di braccialetto che, collegato ad un app dal telefono, consente di raccogliere monete virtuali semplicemente colpendo blocchi con il proprio pugno. Una classifica posta all'interno del parco mostrerà quindi chi ha raccolto più monete, e non è tutto: alcune aree saranno adibite ad "incontri" con dei boss, in cui i visitatori del parco dovranno unirsi per collaborare e sconfiggere i nemici.Insomma, oltre che un grande parco con moltissime attrazioni (non solo ... Leggi la notizia su eurogamer

