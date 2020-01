Sulla Libia tutti contro Di Maio. Ma il peggiore fu Frattini. Paghiamo ancora la sciagurata guerra del 2011. Nel mirino però c’è chi cerca di rimediare (Di martedì 14 gennaio 2020) La politica estera è materia difficile e complessa. Figurarsi quando il nodo del contendere è la polveriera del Medioriente, un vero e proprio campo minato nel quale deve districarsi il titolare della Farnesina. Non è un caso che l’indiscusso prestigio di cui gode il ministro degli Esteri rispetto agli altri componenti del Governo comporti, oltre a tanti onori, altrettanti oneri. In questi giorni Luigi Di Maio è stato messo sotto accusa per la gestione dei due dossier più delicati e spinosi del momento, quelli della Libia e dell’Iran. Ma se sul secondo l’Italia non può che giocare un ruolo defilato, non essendo direttamente coinvolta, lo stesso non si può dire per il primo. E non solo per gli antichi legami storici tra Roma e Tripoli, ex colonia italiana ma ancora strategica sul piano geopolitico e dei nostri interessi nazionali. Innanzitutto per quelli dell’Eni, il colosso petrolifero ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

s_parisi : Ma qual è la posizione dell’Italia sulla Libia? Conte da Erdogan sembra prendersi il merito del cessate il fuoco, d… - DeborahBergamin : Il vertice di stasera sulla #Libia è solo fumo negli occhi. #Conte continua a preferire proclami a mezzo stampa al… - La7tv : #lariachetira Libia, @matteorenzi: 'L'Italia non può girarsi dall'altra parte. La ricomposizione tra Serraj e Hafta… -