Striscia la notizia | tapiro d’oro a Salvo Veneziano che si giustifica così…

Salvo Veneziano ha ricevuto stasera il tapiro d'oro di Striscia la notizia in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto che l'hanno fatto espellere dal Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli, quando è riuscito a raggiungere il due volte concorrente del GF Vip in un hotel di Roma (nascosto da addetti della produzione in una toilette dell'albergo), ha chiesto spiegazioni per le frasi incriminate. L'ex pizzaiolo siciliano, ora imprenditore, ha spiegato: Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia.

