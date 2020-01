Striscia la Notizia, Salvo Veneziano riceve il Tapiro d'Oro dopo la squalifica al GF Vip 4: consegna "movimentata" per Valerio Staffelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Striscia la Notizia, nella puntata che andrà in onda questa sera, martedì 14 gennaio 2020, su Canale 5, consegnerà il Tapiro D'Oro a Salvo Veneziano, l'ex concorrente del primo storico Grande Fratello, squalificato dal Grande Fratello Vip 4, a meno di una settimana dall'inizio di quest'edizione, a causa di una serie di espressioni, rivolte ad Elisa De Panicis e a Paola Di Benedetto, altre due concorrenti del GF Vip 4, che, dopo l'ondata di proteste da parte dei telespettatori, sono state giudicate dal GF, tramite un comunicato, come frasi "che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma".Salvo Veneziano, uno degli "highlander" di questa edizione insieme a Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, ha dovuto abbandonare la Casa con effetto immediato, senza, quindi, attendere la puntata serale.Striscia la Notizia, Salvo Veneziano riceve ... Leggi la notizia su blogo

