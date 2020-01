Strade, Aurelia a rischio nel Savonese: chieste verifiche dell’Anas (Di martedì 14 gennaio 2020) Le verifiche del personale comunale dopo le ondate di maltempo del 23-25 novembre scorsi hanno evidenziato l’aggravamento della frana in localita’ Capo Noli (Savona), sull’Aurelia. La situazione di rischio, spiega il Comune di Noli, e’ stata accertata anche da riprese video effettuate nelle scorse ore da un drone, fornito dai vigili del fuoco, che “suscitano grave preoccupazione in ordine al grado di dissesto a margine della via Aurelia”. Il tratto interessato e’ quello compreso tra l’hotel e la galleria. “Ho visto le riprese e mi sono davvero preoccupato: li’ siamo a strapiombo sul mare”, dice all’AGI il sindaco Lucio Fossati, che ha firmato un’ordinanza diretta ad Anas in cui si chiedono “verifiche urgenti ed immediate”. Nel documento si ordina di “adottare ogni misura cautelativa a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

