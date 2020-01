Stop alle penalità per malattia agli statali Mossa elettorale del governo giallorosso

Roma - Stop motori Diesel nella Fascia Verde : smog e polveri sottili alle stelle : Il Campidoglio ha emanato un'ordinanza in cui ha decretato lo stop ai motori Diesel a Roma per la giornata di martedì 14 gennaio. Il blocco del traffico riguarderà la Fascia Verde, dove i veicoli inquinanti non potranno entrare: dall'inizio del 2020, infatti, i livelli di smog sono alle stelle.Continua a leggere

Smog - misure di primo livello e Stop alle auto inquinanti anche nelle province di Monza e Cremona : Scattano le misure antiSmog nelle province di Cremona e Monza per tutti i comuni sopra i 30mila abitanti aderenti su base volontaria. La decisione è stata presa dopo che nel corso degli ultimi giorni la soglia di 50 microgrammi/metrocubo di Pm10 presenti nell'aria è stata regolarmente superati. A partire da domani, martedì 14 gennaio sarà imposto il blocco ai veicoli Diesel fino a Euro 4 sia per Monza che per Cremona.Continua a leggere

Smog Torino : fino a giovedì Stop ai diesel Euro 5 - si avvicina l’allerta viola : Proseguono fino a giovedì le limitazioni al traffico con il livello di allerta rosso che prevede il blocco per veicoli fino diesel Euro 5 immatricolati prima del 1 gennaio 2013 e benzina Euro 1 nei territori dei comuni di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria. Viene applicato anche il divieto di utilizzo di generatori di calore ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Paul e ChriStoph alleati per far impazzire Annabelle! : Esiste una punizione sufficiente per aver tolto la vita ad una ragazza buona e generosa senza nessuna colpa? È ciò che si chiederà Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore dopo aver scoperto che Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) è responsabile della tragica morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft). E, inutile dirlo, la sua rabbia sarà senza limiti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der ...

Smog Roma : si valuta lo Stop alle auto diesel per martedì : I dati relativi alla qualità dell’aria nella città di Roma continuano a segnalare un superamento dei limiti di legge dei valori di PM10. È in vigore l’ordinanza sindacale che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche nelle giornate di oggi e domani, lunedì 13 gennaio. Dato il protrarsi dei livelli inquinanti e le previsioni di Arpa Lazio che indicano il perdurare della criticità anche nei prossimi giorni, ...

Smog - l’esperto Enea : “Lo Stop alle auto non basta - bisogna riscrivere l’economia” : Per affrontare la questione dello Smog che ciclicamente si ripropone nella Pianura Padana e non sembra avere una soluzione definitiva, occorre “una riscrittura dell’economia” nel corso degli anni in una sorta di “ingegneria istituzionale” degli interventi. Lo afferma Gabriele Zanini, direttore della “Divisione modelli e tecnologie per la riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali” ...

Blocco traffico Roma 19 gennaio - Stop ai veicoli inquinanti per allerta smog : stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde di Roma domenica 19 gennaio. Il Blocco del traffico in occasione della prima domenica ecologica del 2020. La restrizione riguarda tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Via libera alle auto gpl e metano, moto, car sharing. Potenziato il trasporto pubblico in città.Continua a leggere

Smog - allerta polveri sottili - Stop anche alle auto diesel euro 5 : ecco le città interessate : In attesa dei nuovi rilevamenti dell’aria da parte delle agenzie per la protezione ambientale sono numerosi le città che hanno decretato lo stop ai veicoli più vecchi ma ora per la prima volta stop anche ai diesel euro 5 in alcuni centri a causa del persistere delle polvere sottili. Provvedimenti che potrebbero essere ulteriormente inaspriti a causa delle condizioni meteo.Continua a leggere

Iraq - missili su due basi militari Usa. Iran : «È iniziata la feroce vendetta». Khamenei : «Stop alle trattative» : L'Iran ha lanciato l'operazione 'Soleimani Martire' sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui...

Libia - Di Maio in Turchia : «Serve un cessate il fuoco. Stop alle interferenze» : Il ministro degli Esteri italiano, dopo un colloquio a Istanbul con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu, ha auspicato che in Libia si arrivi a un cessate il fuoco che permetta anche di fissare la data per la conferenza di Berlino, e ha chiesto che nel Paese cessino le interferenze straniere. Happy to welcome Minister of Foreign Affairs @luigidiMaio of #Italy. Will further improve our close relations in various fields. ...

Conflitto libico - l’Europa si sveglia e avverte la Turchia : “Stop alle interferenze esterne” : Cessate il fuoco immediato, stop all'escalation militare e fine delle interferenze esterne in Libia, in particolare da parte della Turchia. L'Unione europea prende posizione sul Conflitto libico e invia un messaggio ad Ankara: "Abbiamo chiesto un cessate il fuoco, uno stop all'escalation e alle interferenze esterne, la decisione turca di intervenire con truppe in Libia aumenta le nostre preoccupazioni", dice l'alto rappresentante Ue, Josep ...

Panevin - troppi roghi all’Epifania : scatta allerta polveri sottili in Veneto - Stop alle auto : I Panevin, i tradizionali roghi dell’Epifania bruciati in grande quantità sia nei borghi che nelle cittadine, hanno complicato una situazione dell’aria già fortemente compromessa dall'inquinamento urbano. Il risultato è l’allerta arancione fino a giovedì con lo stop ai veicoli datati fino a quelli diesel euro 4.Continua a leggere