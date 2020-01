Stella iperveloce S5-HVS1: nuovi dettagli forniti dagli esperti (Di martedì 14 gennaio 2020) Stella iperveloce S5-HVS1: nuovi dettagli forniti dagli esperti La Stella iperveloce S5-HVS1, di cui si è parlato nei precedenti mesi, è stata soggetto di uno studio molto più approfondito da parte dei ricercatori che lavorarono sulla raccolta dei dati rilasciati dal telescopio spaziale Gaia. Con una massa di circa 2,35 volte quella del sole fu catturata nei mesi scorsi mentre usciva dall’alone galattico meridionale della Via Lattea alla velocità di 1750 km/s, ben oltre 6 milioni di km orari. La domanda che si sono posti i ricercatori associati allo studio del fenomeno delle cosiddette stelle ad ipervelocità è stata subito una: “Com’è possibile per una Stella dalle dimensioni relativamente ridotte, riuscire ad acquisire quella sorprendente velocità di moto?”. Normalmente le stelle pierveloci già osservate nell’alone galattico della Via Lattea hanno una velocità compresa tra i 350 ... Leggi la notizia su termometropolitico

