Station 19 trama episodi 14 gennaio 2020 su Canale 5 (Di martedì 14 gennaio 2020) Arriva in chiaro su Canale 5 Station 19, la seconda stagione della serie tv targata ABC con il primo appuntamento martedì 14 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Station 19 trama episodi 14 gennaio 2020 su Canale 5 Station 19 trama episodio 2X01 Nessuna guarigione. Dopo un’esplosione, Andy disobbedisce agli ordini di Ripley e torna sui suoi passi per cercare Jack. Station 19 trama episodio 2X02 Sotto la superficie. Mentre si trova al Grey-Sloan con Herrera, Dean si invaghisce della Dottoressa Maggie Pierce. Station 19 streaming Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul Canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in ... Leggi la notizia su cubemagazine

