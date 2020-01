Stasera tv 14 gennaio | Rete 4 | Fuori dal coro | Anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Martedì 14 gennaio alle 21:20 su Rete 4 ritorna Mario Giordano con la seconda puntata del 2020 di “Fuori dal coro” Martedì 14 gennaio, in prima serata su Rete 4,ci sarà un nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Anticipazioni La puntata sarà incentrata sull’intervista registrata intorno alle 18 a … L'articolo Stasera tv 14 gennaio Rete 4 Fuori dal coro Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Queste le piazze che le tivù non vi faranno mai vedere! Stasera a Lesignano de’ Bagni, sulle colline fuori Parma, c… - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Programmi tv di stasera 14 gennaio: Inter-Cagliari su Rai Uno, La pupa e il secchione su Itali… - GianniTacchini : I film da vedere stasera in tv, 14 gennaio -