Stanchi, privi di energia, demoralizzati e irritabili? Potrebbe trattarsi di "burnout" (Di martedì 14 gennaio 2020) Sentirsi terribilmente Stanchi, privi di energia, demoralizzati e irritabili? Potrebbe trattarsi di burnout, una sindrome associata ora dalla scienza anche al rischio di sviluppare un disturbo del ritmo cardiaco potenzialmente mortale. E' la conclusione di un ampio studio pubblicato sull"European Journal of Preventive Cardiology', una rivista dell'European Society of Cardiology (Esc). "Questo esaurimento vitale, comunemente indicato come sindrome del burnout, è tipicamente causato da stress prolungato e profondo sul lavoro o a casa", ricorda l'autore dello studio Parveen K. Garg, dell'Università della California del Sud a Los Angeles. "I risultati del nostro studio fanno chiarezza sul danno che può essere causato nelle persone che soffrono di questa forma di esaurimento" se non viene controllata. La fibrillazione atriale ...

