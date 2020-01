Sri Lanka, tenta di imbarcare 200 scorpioni vivi su un volo: passeggero cinese fermato alla dogana (Di martedì 14 gennaio 2020) Stava tentando di imbarcare 200 scorpioni vivi su un volo diretto in Cina. Per questo le autorità dell’aeroporto di Colombo, in Sri Lanka, hanno fermato un passeggero cinese. Gli animali di contrabbando erano conservati in scatole di plastica: una volta arrivati a destinazione, sarebbe stato estratto il loro veleno. L’uomo è stato multato. L'articolo Sri Lanka, tenta di imbarcare 200 scorpioni vivi su un volo: passeggero cinese fermato alla dogana proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

