Sport in tv oggi (martedì 14 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 14 gennaio 2020) Ancora tanto Sport in questa quattordicesima giornata del nuovo anno che sta prendendo il via, anzi che lo ha già fatto. Sono già in corso, infatti, tutti i tornei dell’emisfero australe di tennis, da Adelaide (combined ATP-WTA) ad Auckland, passando per Hobart e concludendo con le qualificazioni degli Australian Open a Melbourne, con tantissimi italiani in campo. Alla mattina, poi, spazio alle Olimpiadi Invernali giovanili di Losanna, con una mattina particolarmente impegnativa tra sci alpino, biathlon e sci alpinismo. Restando in tema di neve, vedremo altro sci alpino a Flachau, con le donne impegnate in serata, e lo snowboard a Bad Gastein. Sarà anche il giorno del ritorno della Coppa Italia di calcio, con tre ottavi di finale distribuiti lungo l’arco di pomeriggio e sera, ma anche quello in cui parte una settimana un po’ più intensa di coppe europee con il basket. ... Leggi la notizia su oasport

Agenzia_Ansa : Marco #Pantani, il #Pirata, oggi avrebbe compiuto 50 anni. La parabola di uno dei più grandi campioni di ciclismo t… - poliziadistato : Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti imp… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport -