Il Festival di Cannes 2020 si svolgerà sotto lo sguardo attento di Spike Lee: sarà lui infatti a presiedere la giuria della 73esima edizione del festival. Una decisione senza precedenti: il vincitore del premio Oscar alla carriera nel 2015 sarà infatti il primo afroamericano a ricoprire questo ruolo. Spike Lee scrive la storia: sarà il primo afroamericano ad essere presidente della giuria del Festival di Cannes. Spike Lee scrive la storia: sarà il primo presidente della giuria afroamericano del Festival di Cannes LEGGI ANCHE> Oscar 2020 nomination: Dominano Joker, C'era una volta a Hollywood e 1917 Spike Lee ha raccontato in una lunga intervista pubblicata sul sito del festival di Cannes che «quando ho ricevuto la telefonata in cui mi è stata offerta l'opportunità di essere presidente della giuria di Cannes per il 2020 sono rimasto scioccato, felice, sorpreso e orgoglioso allo ...

