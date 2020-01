Spike Lee, primo afroamericano presidente di giuria a Cannes - (Di martedì 14 gennaio 2020) Marco Della Corte L'artista statunitense è stato nominato presidente di giuria al festival di Cannes 2020, l'evento durerà dal 12 al 23 maggio, il primo afroamericano ad occupare tale ruolo Spike Lee è stato nominato presidente di giuria al festival di Cannes 2020, in programma dal 12 al 23 maggio. È lo stesso festival a renderlo noto, tramite una nota. Spike Lee succederà al cineasta messicano Alejandro G. Iñárritu. Il regista e produttore cinematografico statunitense, come riporta l'agenzia Lapresse, ha dichiarato: "Personalmente, il festival del cinema di Cannes (a parte il fatto che è il più grande festival cinematografico del mondo - senza voler offendere nessuno) ha avuto un impatto enorme sulla mia carriera cinematografica. Si potrebbe persino arrivare al punto di dire che Cannes ha plasmato la mia traiettoria nel cinema mondiale". Lee ha proseguito: "In conclusione, ... Leggi la notizia su ilgiornale

repubblica : È Spike Lee il presidente di giuria di Cannes 2020: 'Onorato di essere il primo della diaspora africana' [aggiornam… - ilpost : Il regista Spike Lee sarà il prossimo presidente della giuria del Festival del cinema di Cannes - SkyTG24 : Festival di Cannes 2020, sarà Spike Lee il presidente della giuria -