Spike Lee presidente di giuria al Festival di Cannes 2020

Il regista americano Spike Lee vestirà il ruolo di presidente della giuria durante la prossima edizione del Festival di Cannes in programma dal 12 al 23 maggio 2020. L'annuncio dell'investitura di Spike Lee come presidente di giuria è rimbalzato in tutto il mondo, sopratutto dopo le proteste mosse dal regista dopo la vittoria del film …

