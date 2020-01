Soresina, bestemmiano in chiesa: prete indice cinque mesi di adorazioni riparatrici (Di martedì 14 gennaio 2020) Un gruppo di ragazzini non ancora identificati ha fatto incursione in chiesa, nella notte di San Silvestro, urlando bestemmie e dileguandosi, nello stupore dei presenti. È successo a Soresina, paese in provincia di Cremona. Il parroco della chiesa, don Angelo Piccinelli, denunciando il fatto, ha indetto cinque mesi di adorazioni riparatrici. Leggi la notizia su fanpage

