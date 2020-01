Sondaggio Swg per Mentana: centrodestra oltre al 50%, ma Giorgia Meloni per la prima volta frena (Di martedì 14 gennaio 2020) Il consueto Sondaggio del lunedì di Swg per La7 certifica la fiducia della maggioranza degli italiani nei confronti della coalizione di centrodestra. Trainata dalla Lega di Matteo Salvini, che monopolizza un terzo dei voti (32,9%), la coalizione si attesta al 50%. Forza Italia recupera 0,3 punti per Leggi la notizia su liberoquotidiano

markbezdicek : RT @Rassegne_Italia: Sondaggio Swg: il centrodestra unito vola e supera il 50%. Il governo del tradimento inizia a tremare: - ZenatiDavide : #Politica #Sondaggi #SondaggiElettorali #Swg #TgLa7 Sondaggi, la Lega stabile al 32,9%: è il primo partito. Cresce… - Rassegne_Italia : Sondaggio Swg: il centrodestra unito vola e supera il 50%. Il governo del tradimento inizia a tremare: -