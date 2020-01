Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio 2020: Lega stabile, balzo del Pd (Di martedì 14 gennaio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 14 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali realizzati dall’istituto SWG per La7 forniscono buone notizie alla Lega, che rimane stabilmente il primo partito italiano con quasi il doppio delle preferenze degli inseguitori. Alle sue spalle, però, si registra un calo del Movimento Cinque Stelle e un balzo in avanti del Pd: tra i due partiti attualmente al governo, il divario inizia ad allargarsi. Variazioni minime invece per gli altri partiti inseguitori. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI SWG Nel dettaglio, la Lega di Matteo Salvini risulta stabile al 32,9 per cento, senza nessuna variazione rispetto agli ultimi dati disponibili. Indietro, invece, è bagarre tra Pd e Movimento Cinque Stelle: i dem salgono al 18,4 per cento, con un aumento di 1,4 punti; a loro volta, invece, i pentastellati ... Leggi la notizia su tpi

