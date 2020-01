Sondaggi, per la maggioranza degli italiani Trump ha sbagliato a uccidere Soleimani. E per il 72% ora c’è il rischio di una guerra (Di martedì 14 gennaio 2020) Trump non doveva uccidere Soleimani, ora le sue azioni potrebbero portare a una guerra. A pensarlo è la maggioranza degli italiani. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio Swg. Il 66% degli intervistati boccia infatti la scelta di Trump. Tra questi, a pensarla così sono soprattutto giovani tra i 25 e 34 anni (76%). Inoltre alla domanda «Secondo lei, Trump, ha fatto “molto”, “abbastanza”, “poco” o “per niente bene” a ordinare l’attacco missilistico che portato all’uccisione Soleimani?», il 51% degli intervistati propende per il “per niente”. Il 40% ritiene la decisione “sbagliata e pericolosa”, mentre per il 24% si tratta di un “atto criminale”. Il 72% degli intervistati ha paura che lo scontro degeneri in un conflitto in cui potrebbe essere coinvolta anche ... Leggi la notizia su open.online

