Sondaggi, la Lega stabile al 32,9%: è il primo partito. Cresce il Pd, cala il M5s e si arresta la corsa di Fratelli d’Italia. Italia Viva sotto il 5% (Di martedì 14 gennaio 2020) La Lega stabile attorno al 33%, il Pd in forte ascesa e tornato ai livelli delle elezioni del marzo 2018 nonostante la scissione di Matteo Renzi, che con la sua Italia Viva continua a rimanere sotto la soglia del 5 per cento che nelle intenzioni della maggioranza rappresenterebbe lo sbarramento della nuova legge elettorale. È questa la fotografia scattata dal Sondaggio di Swg per il telegiornale de La7 del 13 gennaio. Quando mancano 13 giorni alle urne in Emilia-Romagna e calabria, secondo l’istituto di Sondaggi, il Carroccio non Cresce e arretra nell’ultima settimana: è fermo al 32,9% dei consensi. Il partito Democratico, principale antagonista in entrambe le Regionali, guadagna invece 1,4 punti assestandosi al 18,4. calano invece i consensi del Movimento Cinque Stelle, ora al 15,2 e stimato in calo dello 0,5 per cento. Si arresta anche la corsa di Fratelli d’Italia: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

