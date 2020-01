Soleimani svela le tre anime Usa in politica estera (Di martedì 14 gennaio 2020) L’uccisione di Qasem Soleimani ordinata da Donald Trump in persona ha scoperchiato per l’ennesima volta il vaso di Pandora della politica estera americana. Che gli Stati Uniti fossero attraversati da più correnti, non tutte sovrapponibili a quella del presidente, era un fatto conclamato; le ultime tensioni con Teheran hanno tuttavia fatto luce su tre linee di azione ben definite, l’una in contrasto con l’altra. Prendiamo il dossier Iran: Trump, la sua amministrazione e il Pentagono sono sembrati (sembrano tutt’ora essere) in disaccordo su come comportarsi. La linea ufficiale di The Donald è l’America First: prevede l’isolazionismo più totale e quindi, in ambito militare, il ritiro delle truppe statunitensi da ogni scenario di guerra lontano dai confini nazionali. Numerosi ingranaggi dell’amministrazione presidenziale la pensano in ... Leggi la notizia su it.insideover

