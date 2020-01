Snowboard, avanti 5 azzurri nelle qualifiche del PSL della Coppa del Mondo di Bad Gastein 2020. Edwin Coratti il migliore tra gli uomini (Di martedì 14 gennaio 2020) Saranno cinque gli azzurri che prenderanno parte alle ore 18.40 alle fasi finali del PSL di Bad Gastein, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard alpino: tra gli uomini Edwin Coratti è il migliore con il crono complessivo di 1’01″92, mentre è quinto Roland Fischnaller in 1’02″43, proprio davanti a Mirko Felicetti, sesto in 1’02″48. Ottavo Maurizio Bormolini in 1’02″66, infine è 11° Daniele Bagozza in 1’02″78. Eliminati in qualifica Aaron March, 20°, Gabriel Messner e Marc Hofer, fuori dopo la prima run. Tra le donne il miglior crono, tanto per cambiare, è della boema Ester Ledecka, prima in 1’06″31. Eliminate Giulia Gaspari, 29ma, e Nadya Ochner, squalificata nella seconda run. I QUALIFICATI DEL PSL MASCHILE 1 1 9290107 CORATTI Edwin ITA 1991 31.83 18 30.09 1 1:01.92 Q 2 16 9480632 LOGINOV ... Leggi la notizia su oasport

